شروط للمشاركة في برنامج ” المهني السعودي “

علي القحطاني(صدى):

نشرت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، اليوم الثلاثاء، شروط وآلية المشاركة في برنامج المهني السعودي، والذي تقدم الهيئة بدون أي رسوم مالية وسيتم الاختيار والمشاركة وفقًا لشروط معينة.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” الشروط وهي: أن يكون المرشح حاصل على شهادة دبلوم على الأقل، أو كليات تقنية أو جامعية في التخصصات الفنية، لافتةً إلى أن الحد الأقصى للترشيح ثلاثة فنيين أو مهندسين.

وأضافت الهيئة، يجب على المترشح أن يكون سعودي الجنسية وأن يتم الترشيح من قبل الهيئة وليس الفرد، وفي حال الترشح من قبل الفرد يتطلب موافقة الجهة التي يعمل بها، مشيرةً إلى أنه يفضل أن يتوافر لدى المرشح قدرًا من الخبرة والممارسة في وضع أو تطبيق المواصفات والمقاييس.

وتابعت، أنه يفضل ألا يتجاوز المترشح 35 عامًا، وأن يكون لديه معرفة باللغة الإنجليزية، مشددةً على ضرورة أن تكون الجهة التي رشحته وطنية، وأن يكون الفرد لديه طموح للعمل والمشاركة الوطنية بشكل جاد.