” آل الشيخ ” يهاجم أعضاء شرف بعض الأندية.. ويؤكد: المالك باقي في النصر
كشف رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، عن بقاء رئيس مجلس إدارة نادي النصر سلمان المالك في منصبه طالما هو أراد ذلك.
وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” سلمان المالك باقي … ورجل شهادتي فيه مجروحه ومحب للنادي ومصالحه … باقي باقي باقي طالما هو اراد واضحه ولا اعيد؟! “.
وفي سياق أخر هاجم ” آل الشيخ ” أعضاء شرف بعضالأندية قائلًا: ” بعض أعضاء الشرف ينسبون دعم الهيئة لهم وهذا غير مقبول!! هل يريدون أن توقف الهيئة دعمها لكي ينكشفو ؟! “.
وتابع: ” كل الأندية بلا أستثناء دعمت من الهيئة والحراك الي فيها والصفقات الاجنبية وتسديد مرتبات من الهيئة بلا أستثناء … كلها ماعدا محور النادي الأهلي كان بدعم الامير منصور مشكوراً ! “.
الهاوي[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 3 ساعات
دائما الاهلي متميز
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3535 ] نشر منذ 2 ساعتين
العشر الكؤوس
القديمة
اصابها الصدأ
ههههههههههههههههههههههههههه