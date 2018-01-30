” آل الشيخ ” يهاجم أعضاء شرف بعض الأندية.. ويؤكد: المالك باقي في النصر

نواف السالم(صدى):

كشف رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، عن بقاء رئيس مجلس إدارة نادي النصر سلمان المالك في منصبه طالما هو أراد ذلك.

وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” سلمان المالك باقي … ورجل شهادتي فيه مجروحه ومحب للنادي ومصالحه … باقي باقي باقي طالما هو اراد واضحه ولا اعيد؟! “.

وفي سياق أخر هاجم ” آل الشيخ ” أعضاء شرف بعضالأندية قائلًا: ” بعض أعضاء الشرف ينسبون دعم الهيئة لهم وهذا غير مقبول!! هل يريدون أن توقف الهيئة دعمها لكي ينكشفو ؟! “.

وتابع: ” كل الأندية بلا أستثناء دعمت من الهيئة والحراك الي فيها والصفقات الاجنبية وتسديد مرتبات من الهيئة بلا أستثناء … كلها ماعدا محور النادي الأهلي كان بدعم الامير منصور مشكوراً ! “.