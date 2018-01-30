الرميح: مهلة لمكاتب التأجير لتوطين الوظائف بشكل كامل

عادل الحربي(صدى):

قال الدكتور رميح الرميح، رئيس هيئة النقل العام، إن نسبة التوطين في القطاع ما زالت قليلة جداً، مشيراً إلى أنه يتم العمل بالتعاون مع وزارة العمل على رفع تلك النسبة.

وفي سياق آخر، أشار إلى أن مخالفات مكاتب تأجير السيارات تتنوع بين العمل بلا ترخيص، أو بلا تأمين، إضافة إلى تكدس السيارات، وانعدام التوطين فيها. وقد أمهلنا هذه المكاتب فرصة حتى أول شهر رجب القادم، لتوطين الوظائف بنسبة 100%.

وأوضح أنه تم إعطاء مهلة لمكاتب التأجير، لتوطين الوظائف بنسبة 100%، حتى أول رجب من العام الهجري الجاري.