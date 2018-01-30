أجهزة طبية متطورة لخدمة المستفيدين في مستشفى النعيرية العام

نايف السالم(صدى):

أوضحت صحة الشرقية أنه تم دعم مستشفى النعيرية العام بعدد 4 أجهزة تقنية متطورة للخدمة في المستشفى مما يشكل نقلة نوعية في مستوى الفحوصات الطبية والعلاجية التي يلمس أثرها المستفيدين من الخدمات الصحية في المستشفى بشكل مباشر.

وأوضحت أن الأجهزة الحديثة المتطورة التي تم إدخالها الخدمة تشمل جهاز الموجات التصادمية الذي يستخدم في مجال طب العظام والعلاج الطبيعي والرياضي للتخفيف السريع للآلام في المفاصل والعضلات واستعادة القدرة على الحركة، إضافة إلى الجهاز المتحرك لغسيل الكلى والذي يستخدم في إجراء الغسيل للمرضى المنومين في أقسام المستشفى كقسم الطوارئ والعناية المركزة، كما تم تأمين جهاز المنظار الشرجي لفحص الشرج والقولون، إضافة إلى تأمين طاولة عمليات جراحة عظام ذات مواصفات عالية متخصصة لجراحة عظام الساقين والحوض للمرضى المراجعين لمستشفى النعيرية العام.