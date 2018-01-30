قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين من محافظة بيت لحم

القدس المحتلة(صدى):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم ، أربعة فلسطينيين من محافظة بيت لحم.

وأفاد مصادر محلية في بيت لحم ، أن قوات الاحتلال اعتقلت عبد الكريم عياد في الخمسينيات من عمره، واياس أحمد فراحين ، ويوسف محمد عدوي ، وجميعهم من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وأحمد قاسم الشيخ من قرية مراح رباح جنوبا، وذلك بعد دهم منازلهم وتفتيشها .

وأضافت المصادر، أن ذات القوة داهمت منزل الناشط ومدير مؤسسة حقوق الإنسان المستقلة في جنوب الضفة الغربية المحامي فريد الأطرش، الواقع في بلدة الدوحة غربا، وكذلك مطبعة ” النبراس ” في حارة السلام بمخيم الدهيشة، وأجروا تفتيشًا دقيقًا.