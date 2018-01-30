ضغط أمريكي يجبر قطر على إصدار معلومات مالية عن خطوطها الجوية

واشنطن(صدى):

أوضح مسؤولون بوزارة الخارجية الأمريكية، أنه من المتوقع أن توافق قطر اليوم الثلاثاء، على إصدار معلومات مالية مفصلة عن شركة الخطوط الجوية القطرية؛ وذلك بسب ضغط الإدارة الأمريكية للضغط عبى قطر، حتى تُعلن عن إفصاحاتها المالية.

وأشار مسؤولون أمريكيون، إلى أن الخطوط الجوية القطرية، ستصدر تقارير مالية مُدقَّقة في غضون عام، على أن تفصح خلال عامين عن أي معاملات جديدة كبيرة مع شركات مملوكة للدولة، كما أن هناك معلومات تؤكد أن الدوحة وواشنطن، ستكشفان عن تفاصيل التفاهم بشأن قضايا الطيران، وذلك خلال الحوار الاستراتيجي الأميركي القطري في واشنطن، اليوم الثلاثاء.

يُذكر أن هناك دعوات بدأت منذ عام 2015، شنتها كبرى شركات الطيران الأميركية، ومنها مجموعة ” أميركان إيرلاينز – ويونايتد كونتيننتال هولدنجز – ودلتا أيرلاينز ” ؛ للضغط على الحكومة الأميركية؛ للاعتراض على سلوك ثلاث شركات طيران رئيسة في الشرق الأوسط بموجب اتفاقات “السماوات المفتوحة ” .