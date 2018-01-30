غرفة جازان توقع 20 اتفاقية لتبادل خدمات قطاع الأعمال

تركي السالم(صدى):

وقعت غرفة جازان أمس,20 اتفاقية شراكة مع جهات تمثل القطاع الخاص, وتقدم خدماتها في قطاعات صحية وفندقية وتأجير السيارات وطب الأسنان وغيرها من المجالات بهدف تقديمها كخدمات ومميزات لموظفي الغرفة ومنتسبيها عبر بطاقة برنامج عناية الموجهة لرجال وسيدات الأعمال.

وأوضح أمين عام الغرفة ماجد الجوهري, أن البرنامج تم تصميمه بهدف تبادل الخدمات بين قطاعات الأعمال وخلق بيئة تنافسية في تقديم الخدمة إضافة إلى تسويق بعض المنتجات التي تستحق أن تجد حظها من التسويق, داعياً كافة رجال وسيدات وشباب الأعمال للتعرف على البرنامج والاستفادة من خدماته وكذلك القطاعات المقدمة للخدمة إلى التسجيل في برنامج عناية.