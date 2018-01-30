لليوم الثاني على التوالي.. تراجع جماعي للعملات الرقمية و ” بتكوين ” أدنى 11 ألف

عادل الحربي (صدى):

واصلت العملات الرقمية تراجعها الجماعي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، في ظل التأكيد على مخاطر انفجار فقاعة ” بتكوين ” وتحذيرات بعدم الدخول على سوق العملات الرقمية.

وهبطت ” بتكوين ” بنسبة 1.75% إلى 10964 دولارًا، فيما تراجعت وصيفتها ” إثريوم ” إلى 1166 دولارًا بنسبة 1.35%.

كما انخفضت ” الريبل ” التي تأإتي في المركز الثالث عالميًا على مستوى العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم، إلى 1.27 دولار بنسبة 3.75%، وهبطت ” بتكوين كاش ” بنسبة 2.10% إلى 1612 دولار.

وكان الاقتصادي ” نوريل روبيني ” وصف بتكوين بأم الفقاعات، محذرًا من مخاطر العملة الرقمية تتجاوز فقاعات شهيرة مثل فقاعة المسيسيبي.