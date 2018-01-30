” ميدغلف ” تعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل هامش ملاءتها المالية

نايف السالم(صدى):

وعدت شركة المتوسط والخليج للتامين التعاوني وإعادة التأمين ” ميدغلف ” ، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل هامش ملاءتها، بعد منع ” ساما ” لها من إصدار او تجديد وثائق التأمين، أمس الإثنين.

وأشارت الشركة، إلى أنه من المتوقع أن يكون قرار ” ساما ” له تأثير سلبي على قوائمها المالية، مؤكدة على استمرارها بالتزاماتها لجميع حملة وثائق التأمين حسب النظام.

يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي، كانت قد أصدرت بياناً تتضمن منع ” ميدغلف ” من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين اعتباراً من اليوم الثلاثاء، إضافة إلى إلزامها بزيادة رأس مالها بالقدر اللازم لمعالجة انخفاض هامش الملاءة المالية، مطالبة بتزويدها بتقرير أسبوعي حيال الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.