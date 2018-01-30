بالفيديو.. وصول ” ساسي ” لاعب نادي ” النصر ” الجديد
أعلن نادي النصر صباح اليوم الثلاثاء، عن وصول اللاعب التونسي الجديد ” فرجاني ساسي ” إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث كان في استقباله مدير العلاقات العامة بالنادي حمود الشهري.
كما نشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، وأيضاً على حسابه الرسمي على ” سناب شات ” ، مقطع فيديو يتحدث فيه اللاعب الجديد للجماهير، وذلك عقب وصوله إلى الرياض.
عبر حساب #النصر الرسمي في سناب شات
محترف #العالمي الجديد التونسي فرجاني ساسي .. يتحدث للعالميين بعد وصوله إلى الرياض 💛💙 pic.twitter.com/WxY6egrVnU
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 30, 2018
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