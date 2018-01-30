بالصور.. ” بلدية هروب ” تستكمل حملاتها للشهر الثالث على التوالي

تركي السالم(صدى):

شنت اليوم الثلاثاء، بلدية هروب، حملة واسعة في المحافظات والمراكز وقراها؛ لرفع المخلفات وإزالة الأشجار والنفايات المتراكمة؛ لتحسين مستوى النظافة والحد من التشوه البصري.

ونشرت أمانة منطقة جازان اليوم، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، صور تظهر فيها البلدية وهي تباشر حملاتها بالمدينة للشهر الثالث على التوالي؛ لتجميلها والحد من وجود النفايات المتراكمة، التي تُصيب المرء بالتشوه البصري.