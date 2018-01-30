بالصور.. ” بلدية هروب ” تستكمل حملاتها للشهر الثالث على التوالي
شنت اليوم الثلاثاء، بلدية هروب، حملة واسعة في المحافظات والمراكز وقراها؛ لرفع المخلفات وإزالة الأشجار والنفايات المتراكمة؛ لتحسين مستوى النظافة والحد من التشوه البصري.
ونشرت أمانة منطقة جازان اليوم، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، صور تظهر فيها البلدية وهي تباشر حملاتها بالمدينة للشهر الثالث على التوالي؛ لتجميلها والحد من وجود النفايات المتراكمة، التي تُصيب المرء بالتشوه البصري.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 3535 ] نشر منذ 3 ساعات
يا سعادة رئيس بلدية هروب حفظك الله
يا عزيزي عفواً ذهبت زيارة الى منتزهات وادي هروب
شفت الشيئ العجاب
اتمنى ان تذهب بنفسك وتنظر الى منتزهات وادي رزان
والى مستوى النظافة السيئ وقلت براميل نفايات لكي يضع المصطافين
فيها الأطعمة الخ يوجد نوع من سوء الإدارة وعدم الإهتمام
مما يعكس صورة سيئة لمن هم من خارج المنطقة من السياح
اتمنى التجاوب
فالنظافة من الإيمان
ودمتم بخير