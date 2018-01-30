عودة الحجامة كعلاج لنجوم الرياضة والمشاهير

متابعات(صدى):

عادت الحجامة مرة أخري كعلاج، وذلك بسبب استخدام بعض نجوم الرياضة والمشاهير لها، و هي عبارة عن وضع أكواب على الجلد بعد خلق فراغات هوائية فيها، فيتم شفط الجلد باتجاه الكوب.

كما أثبتت العديد من الدراسات أن الحجامة يمكن أن تُستخدم في مواضع عديدة من الجسم لتساعد على تخفيف الألم، وإعادة التئام الندوب وتحسين مظهرها، وتخفيف التورّم والشد العضلي، بالإضافة إلي استخدامها لعلاج آلام وتيبس الرقبة، وآلام أسفل الظهر.

حيث أنها كانت تستخدم قديمًا في الطب الصيني في علاج نزلات البرد، والالتهاب الرئوي. وتستخدم بعض مجتمعات أوربا الشرقية الحجامة لعلاج مشاكل البرد والرئة إلى اليوم.

وأكدت دراسة حديثة أن الحجامة تساعد في علاج حب الشباب، وشلل الوجه، والتهاب المفاصل وخاصة مفاصل الرقبة، وتحسين تدفق الدم ووصول الأكسجين، وتقليل الالتهابات أو ما يسمّى شعبياً بإزالة السموم.

مع العلم أن من أكثر النتائج المؤكدة للعلاج بالحجامة كانت في تخفيف الألم، وتشنج العضلات، وتقليل الالتهابات.