انطلاق مؤتمر ” سوتشي ” وسط تهديدات المعارضة السورية بالانسحاب

دمشق(صدى):

انطلق، صباح اليوم الثلاثاء، مؤتمر الحوار الوطني السوري في ” سوتشي ” ، وسط مقاطعة واسعة من الدول الغربية والمعارضة السورية.

وهددت المعارضة السورية بالرحيل من المؤتمر والانسحاب؛ اعتراضًا على وجود شعار النظام السوري، وسط جهود روسية وتركية مكثفة لإقناعهم بالدخول إلى المؤتمر.

وعلق أحد المعارضين على الشعار، قائلًا ” الفصائل تلقت وعودًا وتعهدات سياسية ولوجستية من قبل روسيا، إلا أنها لم تر شيئًا منها على أرض الواقع، عند الوصول إلى مطار سوتشي، لا سيما وأن روسيا وضعت شعارات النظام السوري وعلمه “.