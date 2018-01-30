انطلاق مؤتمر ” سوتشي ” وسط تهديدات المعارضة السورية بالانسحاب
انطلق، صباح اليوم الثلاثاء، مؤتمر الحوار الوطني السوري في ” سوتشي ” ، وسط مقاطعة واسعة من الدول الغربية والمعارضة السورية.
وهددت المعارضة السورية بالرحيل من المؤتمر والانسحاب؛ اعتراضًا على وجود شعار النظام السوري، وسط جهود روسية وتركية مكثفة لإقناعهم بالدخول إلى المؤتمر.
وعلق أحد المعارضين على الشعار، قائلًا ” الفصائل تلقت وعودًا وتعهدات سياسية ولوجستية من قبل روسيا، إلا أنها لم تر شيئًا منها على أرض الواقع، عند الوصول إلى مطار سوتشي، لا سيما وأن روسيا وضعت شعارات النظام السوري وعلمه “.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 3535 ] نشر منذ 3 ساعات
تنسحبون او لا تنسحبونا
الواقع يقول لكم الحقيقة المرهـ
التي ترفضونها
انه لم تعد لديكم زمام المبادرة
لا ع الأرض ولا فوق السماء
الهاوي[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 2 ساعتين
المعارضة خسرت جميع اوراقها لم يعد لديها قوة تستند عليها. الجيش السوري الحر الذي كنا نعول عليه أتضح أنه مع تركيا والذي وظفته في محاربة الاكراد خدمة لمصالحها.