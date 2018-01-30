جونسون: لقاء سمو ولي العهد كان رائعا.. وننتظر زيارته إلى بريطانيا

لندن(صدى):

وصف وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، زيارة سمو وليس العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية عادل الجبير بأنها رائعة، مشيرًا إلى أن زيارته للمملكة كانت عظيمة.

وقال ” جونسون ” في حوار لفضائية ” العربية ” ، إنه يأمل أن يجري سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان زيارة إلى بريطانيا في وقت قريب، لافتًا إلى أن علاقة بلاده مع المملكة تاريخية.

وفيما يتعلق بإيران، شدد على ضرورة مواجهة سياسات إيران الكارثية بحزم، قائلًا: ” يجب أن نكون صريحين مع العالم والمجتمع البريطاني حول التحديات الأمنية التي تواجهها السعودية (الصواريخ يطلقها الحوثيون) ولكنها تأتي من إيران وتصل للرياض وتهدد المطارات “.

وأشار إلى أن إيران تحمل نية خبيثة اتجاه دول المنطقة، مؤكدًا على أنه غير مقبول تهديد أمن المملكة عن طريق الصواريخ الإيرانية التي تمد مليشيا الحوثي بها، في اليمن