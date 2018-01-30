” الاستثمار ” تطالب باعتماد التراخيص الرقمية وإيقاف التقليدية

علي القحطاني(صدى):

تسعى الهيئة العامة للاستثمار إلى التحول إلى التراخيص الرقمية بدلًا من التراخيص التقليدية، و تأتي هذه الخطوة في إطار سعيها إلى تسهيل الخدمات التي تقدمها؛ لتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة وتهيئتها إلى بيئة أكثر جاذبية لتوافد الاستثمارات.

وطالبت الهيئة الوزارات ذات العلاقة باعتماد التراخيص الرقمية مع العمل بالتراخيص المعمول بها سابقًا حتى يتم إيقافها تمامًا، لافته إلى أنه يمكن للمستثمرين الحصول على التراخيص الرقمية من خلال التسجيل في الموقع الرسمي للهيئة.

وكانت الهيئة اعلنت فيما سبق تقليص إجراءات إصدار التراخيص الاستثمارية من يومين وخمس ساعات إلى 3 ساعات و59 دقيقة، من خلال 3 محاور رئيسية تمثلت في إعادة هيكلة في الإجراءات، وتقليص المستندات المطلوبة، وتدريب وتأهيل الكوادر الوظيفية.