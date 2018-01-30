رميح الرميح: اعتماد لوائح تنظيم نقل الشاحنات وتأجير السيارات قريبا

عادل الحربي(صدى):

أكد الدكتور رميح الرميح، رئيس هيئة النقل العام، أن الهيئة ستقوم بفرز الملاحظات على مسودة لوائح تنظيم نقل الشاحنات وتأجير السيارات التي عملت عليها من قبل، بحيث سيتم تنظيم ورش عمل مع الغرفة التجارية، واعتماد هذه اللوائح.

وأوضح رئيس هيئة النقل، أن هناك عدة اشتراطات لسائق الشاحنة، وهي: أن يكون مدرباً ومؤهلاً لنقل المواد الخطرة التي قد تتسبب في كوارث، إضافة إلى أن يكون عمر الشاحنة مناسب لحمل هذه الأشياء.

وأضاف، أن هناك اشتراطات في تأجير السيارات، منها تلك التي تساعد تقديم خدمة التأجير بشكل صحيح، فتم العمل على وضع مساحات محددة تضمن وجود السيارة في الحيز الذي تملكه الشركة، مؤكداً أن الهيئة تدقق في الفروع التي تفتحها ، والتأمين على حياة العميل.