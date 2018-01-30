رميح الرميح: اعتماد لوائح تنظيم نقل الشاحنات وتأجير السيارات قريبا
أكد الدكتور رميح الرميح، رئيس هيئة النقل العام، أن الهيئة ستقوم بفرز الملاحظات على مسودة لوائح تنظيم نقل الشاحنات وتأجير السيارات التي عملت عليها من قبل، بحيث سيتم تنظيم ورش عمل مع الغرفة التجارية، واعتماد هذه اللوائح.
وأوضح رئيس هيئة النقل، أن هناك عدة اشتراطات لسائق الشاحنة، وهي: أن يكون مدرباً ومؤهلاً لنقل المواد الخطرة التي قد تتسبب في كوارث، إضافة إلى أن يكون عمر الشاحنة مناسب لحمل هذه الأشياء.
وأضاف، أن هناك اشتراطات في تأجير السيارات، منها تلك التي تساعد تقديم خدمة التأجير بشكل صحيح، فتم العمل على وضع مساحات محددة تضمن وجود السيارة في الحيز الذي تملكه الشركة، مؤكداً أن الهيئة تدقق في الفروع التي تفتحها ، والتأمين على حياة العميل.
استغفرالله[ عدد التعليقات: 330 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبى الله ونعم الوكيل كل شغلهم الشغال التظييق على الموطنين وسد باب الزق دونهم
اذكانك انت ياصحب المنصب بخير وعندك ثروه غيرك ساكنين في خيام وكل زرقهم على لله ثم على هالسيارات الى انتم تحاربون وكل يوم مصدرين فيها قرار
اتقوالله وتقو دعوة المظلوم كل سبب الحوادث من سوء الطرق لانكم عملكم كلها ضد الضيف وينكم عن الشركات التي تقوم بأنشاء الطرق ليش ماتخذون على أيديهم أو الشرط اربعون لكم عشرون ولنا عشرون
في السنوات الى مضت الي يدفع أكثر هو الذي يرسي عليه المشروع
مجرد ينهي المشروع يستلم المستخلص وبعد ه بمده قصيره تسلتمها شركة ثانيه لصيانه والترقيع على الموال والضحيه المواطنين وسياراتهم