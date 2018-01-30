رئيس هيئة النقل: نعمل على تطبيق ” وصل ” على الشاحنات والحافلات

حمود العنزي(صدى):

قال الدكتور رميح الرميح، رئيس هيئة النقل العام، إن المنصة الإلكترونية ” نقل ” ، تهدف إلى الحفاظ على وقت وجهد المستثمر، السهلة والشفافة في منح التراخيص؛ نظراً لأن الهيئة تقوم بأنشطة متحركة دائماً.

وأشار ” الرميح “، إلى أن مراقبة المساحات الكبيرة بالمملكة كان بمثابة تحدياً للهيئة؛ لذلك بدأت في مواجهة هذا التحدي بالمنصة الإلكترونية ” وصل ” ، حيث تم ربط جميع التطبيقات بها، وبالتالي مراقبة السائق في أي مكان.

وأوضح رئيس هيئة النقل، أن الهيئة تعمل على تطبيق هذا الأمر على الشاحنات والحافلات.