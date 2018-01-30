لتورطهم في النصب والاحتيال.. الإنتربول السعودي يضبط ” 5 ” هاربين للخارج

علي القحطاني (صدى):

تم استعادة خمسة متهمين من الهاربين خارج المملكة من قِبل الإنتربول السعودي، وذلك بعد تمكنه من ضبطهم بعد تورطهم في عدة قضايا مختلفة أبرزها القتل والنصب والاحتيال والتزوير، وكذلك إصدار شيكات بدون رصيد.

واستطاع الإنتربول إحضار المتهمين بعد هروبهم خارج المملكة، والذين كان من بينهم ” محتال بيع وشراء سيارات ” ، حيث قام بالنصب على مواطن بمبلغ قدره مليون ونصف ريال، كما تم ضبط متهماً باكستانياً وتسليمه إلى سلطات بلاده، وذلك بعد أن طالبت دولة الجاني الإنتربول السعودي بضبطه لإتهامه بقضية قتل.

جاء ذلك في إطار نشاطات الإنتربول السعودي في مكافحة الجريمة بمختلف صورها و أشكالها، وكذلك متابعته المستمرة للمطلوبين من الهاربين خارج المملكة.