” مساند ” تدعو لضرورة توثيق عقود العمالة من خلال الدخول لبوابة البرنامج

علي القحطاني (صدى):

أوضح برنامج العمالة المنزلية ” مساند ” أن استقدام السعوديات لسائقين، مشروط بأن تكون صاحبة الطلب موظفة أو لديها سجل تجاري لمنشأة قائمة، حيث أجرت وزارة العمل تعديلات واسعة على آليات الاستقدام؛ للتأكد من ملاءة صاحب العمل وقدرته على سداد رواتب العمالة.

وشددت الوزارة على ضرورة إصدار بطاقة مسبقة الدفع برواتب العمالة عند القدوم، داعية لتوثيق عقود العمالة من خلال الدخول لبوابة مساندة، واستعراض العمالة المسجلة واختيار العامل المراد توثيق عقده، وتحديث عنوان صاحب العمل في حال الحاجة وتجديد الأجر الشهري ومعلومات بطاقة الرواتب والاقرار والاعتماد.

كما لفتت الوزارة الانتباه إلى إمكانية تقديم ذو الإعاقة الطلبات بأنفسهم، من خلال حسابهم لدى ” مساند ” ، حيث أشار البرنامج إلى أن إثبات القدرة المالية يتم من خلال التعريف بالراتب أو رصيد الشهاد البنكية.

يُذكر أنه تم منح الجميع مهلة لتوثيق عقود العمالة المنزلية، خلال 6 شهور بدأت من 9 ديسمبر الماضي.