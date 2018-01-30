الحسابات الوهمية تجتاح ” تويتر ” .. 250 ألف متابع مقابل 12 دولار

أماني الغامدي(صدى):

باتت منصة ” تويتر ” ، أحد أهم مواقع التواصل الاجتماعي؛ والتي تشهد إقبال كبير من قبل المستخدمين، وأصبح عدد المتابعين هو الذي يحدد مكانة المستخدمين عبر “تويتر”، فيسعى المشاهير والمهوسين بالشهرة إلى الحصول على أكبر عدد من المتابعين من خلال شراؤها.

وكشفت تحقيقات أمريكية خلال الأيام الماضية، عن تورط شركة تدعى ” ديفومي” في بيع المتابعين الوهميين للراغبين في زيادة أعداد متابعيهم.

وكشفت التحقيقات عن قيام “ديفومي ” بعرض الحصول على 250 ألف متابع على ” تويتر ” ، مقابل 12 دولار؛ وبالفعل يحصل الزبائن على المتابعين المزيفين، بالإضافة لإمكانية شراء الإعجاب وإعادة التغريد أيضًا.

وأشارت التحقيقات إلى أن المستخدم الذي لديه 100 ألف متابع على تويتر، يحصل على ألفي دولار، مقابل تغريدة ترويجية، بينما من يمتلك مليون متابع يحصل على 20 ألف دولار.

وفي هذا الساق باتت شركة غوغل، و فيسبوك وتويتر، يواجهون الانتقادات اللاذعة ااتغاضي عن انتشار الأخبار الكاذبة عبر المنصات الوهمية.