الرميح: الهيئة جهاز تنظيمي فقط.. و200 ألف مشترك في ” وصل ” حتى الآن

عادل الحربي (صدى):

أوضح رئيس هيئة النقل العام، الدكتور رميح الرميح، أن مهمة الهيئة تتلخص في تنظيم قطاعات النقل البري والبحري والسككي، أي أنه جهاز تنظيمي فقط.

وأشار ” الرميح ” ، إلى أن الهيئة تعني بتنظيم نقل الأجرة والتطبيقات والحافلات، وكذلك تنظيم تأجير السيارات، ونقل المعلمات والطلاب والحجاج والمعتمرين.

وأوضح أن الهيئة قامت في عام 2017، بتنظيم خدمة التطبيقات التي كانت موجودة على مستوى العالم، كما اوجدت منصة إلكترونية ” وصل ” معنية بالتتبع بشرط أن يكون السائق سعودياً، بالإضافة إلى ضبط الأجرة.

وأكد أن عدد المشتركين في هذه المنصة وصل إلى 200 ألف مشترك مسجل من السعوديين لتقديم الخدمة.