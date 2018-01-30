النفط يتراجع لليوم الثاني على التوالي.. وخام برنت أدنى 70 دولار

علي القحطاني(صدى):

واصلت أسعار النفط تراجعها، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالي، وسط مخاوف من تزايد الإمدادات الامريكية.

وتراجعت عقود خام برنت الآجلة إلى 68.94 دولار للبرميل بنسبة 0.75%، كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مارس بنسبة 1.07% إلى 64.86 دولار للبرميل.

ومن المنتظر إصدار تقديرات معهد البترول الأمريكي لبيانات المخزونات النفطية، مساء اليوم، فيما ستعلن إدارة معلومات الطاقة بياناتها الأسبوعية الرسمية غدًا الأربعاء.