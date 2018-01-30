النفط يتراجع لليوم الثاني على التوالي.. وخام برنت أدنى 70 دولار
واصلت أسعار النفط تراجعها، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالي، وسط مخاوف من تزايد الإمدادات الامريكية.
وتراجعت عقود خام برنت الآجلة إلى 68.94 دولار للبرميل بنسبة 0.75%، كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مارس بنسبة 1.07% إلى 64.86 دولار للبرميل.
ومن المنتظر إصدار تقديرات معهد البترول الأمريكي لبيانات المخزونات النفطية، مساء اليوم، فيما ستعلن إدارة معلومات الطاقة بياناتها الأسبوعية الرسمية غدًا الأربعاء.
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