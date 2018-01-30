57.6 % من وظائف المبيعات يشغلها غير السعوديين

نايف السالم(صدى):

أصدرت هيئة الإحصاء العامة لسوق العمل السعودي، بيانات تفيد بأن، عدد العاملين في مهن البيع خلال الربع الثالث من عام 2017 بلغ 529.051 موظفًا، ويشغل أكثر من نصفها موظفون غير سعوديين، بمجموع 304.865 موظفًا، بنسبة 57.6 %، بينما بلغ عدد السعوديين 224.186، بنسبة 42.4 %.

وأصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص، قرارًا بقصر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطًا ومهنة على السعوديين والسعوديات، بدءًا من مطلع العام الهجري المقبل؛ لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل، ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، أن القرار الوزاري نص على تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، وبنك التنمية الاجتماعية؛ لإعداد برنامج ” ممكنات التوطين للأنشطة الموطَّنة ” .

وأشار أباالخيل، إلى أن المخالف تطبق بحقه عقوبة مخالفة توطين المهن المقتصرة على السعوديين والسعوديات الواردة بجدول العقوبات والمخالفات.