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بالفيديو.. سقوط مروع لفتاة تسير مع خطيبها تحت الأمطار

بالفيديو.. سقوط مروع لفتاة تسير مع خطيبها تحت الأمطار
متابعات(صدى):

سقطت فتاة بطريقة مروعة في المياه أثناء سيرها مع خطيبها أثناء هطول أمطار غزيرة.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب وهو يمسك يد خطيبته ويحاول عبور الطريق أثناء سيول قوية جراء الأمطار الغزيرة، ولكن انزلقت قدمها وسقطت بطريقة مروعة في المياه.

محدش يخرج في المطر تولع الرومنسية😂😂

Posted by B7bk on Friday, January 26, 2018


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1094 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههههههه الشرهة على اللي ماسكها

الله يستر علينا بس😅

[ عدد التعليقات: 15511 ] نشر منذ 1 ساعة

المفروض حطها على ضهره وخصوصا ان وزنها خفيف

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