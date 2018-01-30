بالفيديو.. سقوط مروع لفتاة تسير مع خطيبها تحت الأمطار

متابعات(صدى):

سقطت فتاة بطريقة مروعة في المياه أثناء سيرها مع خطيبها أثناء هطول أمطار غزيرة.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب وهو يمسك يد خطيبته ويحاول عبور الطريق أثناء سيول قوية جراء الأمطار الغزيرة، ولكن انزلقت قدمها وسقطت بطريقة مروعة في المياه.