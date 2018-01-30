11 عملية جراحية ناجحة لتغيير مفصل الركبة بحفر الباطن

نايف السالم(صدى):

نجح بفضل الله مستشفى الملك خالد بحفر الباطن في إجراء جراحات تغيير مفصل الركبة لعدد 11 حالة دون وجود أي مضاعفات تذكر حيث يعتمد الفريق الطبي في جراحة العظام والعمود الفقري، على أحدث ما توصل له الطب في مجال زراعة المفاصل الدائمة من مادة التايفنيم.

وقد تم خلال الأسبوع الجاري إجراء هذه التقنية لمصاب يعاني من خشونة مزمنة في مفاصل الركبة من الدرجة الثالثة ويعاني من الآم شديدة ومزمنة بعد أن أستنفد جميع وسائل العلاج التحفظي من دواء وعلاج طبيعي وتكللت بالنجاح ولله الحمد.

من جهته تابع الكادر الطبي مع المستفيدين السابقين الذين أجروا العملية ذاتها بمستشفى الملك خالد حيث تبين أنه لا توجد أية مضاعفات ولله الحمد.