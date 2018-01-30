مسؤول: لم يعد هناك أي محتجزين ضمن تحقيق الفساد في الريتز كارلتون
أكد مسؤول اليوم الثلاثاء أنه لم يعد هناك أي محتجزين ضمن تحقيقات مكافحة الفساد في المال العام داخل فندق الريتز كارلتون الرياض.
وقال المسؤول في تصريحات نقلتها “رويترز ” ، اليوم، انه جرى إطلاق سراح جميع الموقوفين في فندق ” الريتز كارلتون ” في الرياض، كما تم الإفراج عن كل الإخوة في مجموعة ” ابن لادن ” في تحقيق الفساد.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 3535 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد لله ع كل حال
زائر[ عدد التعليقات: 1127 ] نشر منذ 3 ساعات
لجنة محاربة الفساد كشفت كيف يدير الصبي و خواته الامور الداخليه و الاقتصاديه .
تعليق[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 2 ساعتين
فين صالح كامل
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3535 ] نشر منذ 2 ساعتين
مالك ومال صالح كامل ولا صالح ناقص
ههههههههههههههههههههههههههههه
دع الخلق للخالق ونا خوك