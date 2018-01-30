مسؤول: لم يعد هناك أي محتجزين ضمن تحقيق الفساد في الريتز كارلتون

نايف السالم(صدى):

أكد مسؤول اليوم الثلاثاء أنه لم يعد هناك أي محتجزين ضمن تحقيقات مكافحة الفساد في المال العام داخل فندق الريتز كارلتون الرياض.

وقال المسؤول في تصريحات نقلتها “رويترز ” ، اليوم، انه جرى إطلاق سراح جميع الموقوفين في فندق ” الريتز كارلتون ” في الرياض، كما تم الإفراج عن كل الإخوة في مجموعة ” ابن لادن ” في تحقيق الفساد.