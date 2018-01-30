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مسؤول: لم يعد هناك أي محتجزين ضمن تحقيق الفساد في الريتز كارلتون

مسؤول: لم يعد هناك أي محتجزين ضمن تحقيق الفساد في الريتز كارلتون
نايف السالم(صدى):

أكد مسؤول اليوم الثلاثاء أنه لم يعد هناك أي محتجزين ضمن تحقيقات مكافحة الفساد في المال العام داخل فندق الريتز كارلتون الرياض.

وقال المسؤول في تصريحات نقلتها “رويترز ” ، اليوم، انه جرى إطلاق سراح جميع الموقوفين في فندق ” الريتز كارلتون ” في الرياض، كما تم الإفراج عن كل الإخوة في مجموعة ” ابن لادن ” في تحقيق الفساد.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1127 ] نشر منذ 3 ساعات

لجنة محاربة الفساد كشفت كيف يدير الصبي و خواته الامور الداخليه و الاقتصاديه .

[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 2 ساعتين

فين صالح كامل

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