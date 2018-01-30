فيس بوك توفر لمستخدميها المزيد من الأمان والخصوصية

نورة الشهري (صدى):

أعلنت شركة فيس بوك عن توفير مقاطع فيديو لمستخدميها، لتوضح لهم كيفية إدارة خصوصيتهم وتأمين الشبكة الاجتماعية الخاصة بهم ، وكشفت أخيراً أنها تخطط في وقت لاحق من هذا العام إلى طرح مركز خصوصية جديد يجمع الإعدادات الرئيسية في مركز واحد.

كما بدأت فيس بوك فعليا للاستعداد للائحة العامة لحماية البيانات GDPR، وهي اللائحة التي يعتزم البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية بموجبها تعزيز وتوحيد حماية بيانات الأفراد داخل الاتحاد الأوروبي، ومن المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في 25 مايو 2018، بنشر مبادئ الخصوصية الخاصة بها للمرة الأولى.

حيث أكدت فيس بوك أن الحملة التعليمية الجديدة تساعد المستخدمين على فهم كيفية استخدام البيانات ضمن المنصة وكيفية إدارتها، كما تدعو فيس بوك الأشخاص إلى إجراء فحص الخصوصية ومشاركة نصائح الخصوصية في حملات التوعية من فيس بوك، بما في ذلك الإعلانات على مواقع ويب أخرى، وأوضحت أنها ستعمل على تحديث حملاتها التعليمية على مدار العام لتقدم للمستخدمين نصائح حول مواضيع مختلفة.

بالإضافة إلى نشر سبعة مبادئ أساسية للخصوصية، تشمل مساعدة المستخدمين على فهم كيفية استخدام بياناتهم، وتصميم الخصوصية في منتجات فيس بوك، وتسهيل حذف المعلومات الشخصية عن المستخدمين