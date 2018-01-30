” الإحصاء ” تعلن عن الرقم القياسي للعقارات للربع الرابع من عام 2017

علي القحطاني (صدى):

سجلت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء، الرقم القياسي لأسعار العقارات، للقطاع السكني للربع الرابع من عام 2017، انخفاضًا نسبته 3.2%، مقارنة بالربع المناظر من العام السابق.

وأوضحت الهيئة اليوم، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن العقار يلعب دورًا هامًا في منظومة التنمية المستدامة بالمملكة، على اعتبار أنه عامل استراتيجي لكل القطاعات الحيوية بالمملكة؛ لهذا كان الحرص شديدًا على متابعة تحركات أسعار الوحدات المكونة لقطاع العقار ورصد قيم صفاقتها في مختلف مناطق المملكة.

يُذكر أن الرقم القياسي لأسعار العقارات؛ يهدف لإيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متميزة، تقيس أداء المستوى العقاري بالمملكة.