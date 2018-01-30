انطلاق الورش التدريبية للتعرف على الموهوبين بتعليم نجران

راشد آل شريه(صدى):

انطلقت أمس, في عدد من مدارس منطقة نجران بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة الورش التدريبية للطلاب المرشحين لدخول مقياس موهبة لهذا العام، مستهدفةً 175 طالباً في الصفين الثالث والسادس الابتدائي والصف الثالث المتوسط، وذلك ضمن الإعداد والتهيئة للمشروع الوطني للتعرف على الموهوبين.

وأفاد مدير إدارة الموهوبين بتعليم نجران فيصل يحيى آل رشه، أن الورش التدريبية التي ستنفذ على مدى ثلاثة أيام تهدف إلى تهيئة الطلاب الواعدين بالموهبة نفسياً وذهنياً وتعريفهم بطريقة المقياس والتدريب على بعض النماذج المساعدة لرفع مستوى جاهزيتهم وإعدادهم الإعداد الأمثل لدخول المقياس.