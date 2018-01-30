جامعة ” الملك سعود ” تعتزم استضافة الاجتماع الأول لعمداء كليات العلوم

نايف السالم(صدى):

أعلنت كلية العلوم بجامعة الملك سعود، أنها تعتزم استضافة الاجتماع الأول لعمداء كليات العلوم، بالجامعات السعودية خلال الفترة 18 – 19 /5/1439 هـ، وذلك في إطار عقد اللقاءات بين الجامعات السعودية.

ويعد هذا اللقاء فرصة كبيرة ومميزة بين الكليات؛ لتبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة؛ لتطوير وتحقيق السبل الكفيلة، بضمان جودة الأداء والمخرجات بين كليات العلوم في الجامعات السعودية.

يُذكر أن هذا اللقاء سُيعقد بكلية العلوم، وسيصاحبه عدد من ورش العمل؛ لإثراء المحتوى العلمي، واستعراض المنجزات بمسرح الكلية، بالإضافة لإقامة معرض بمناسبة احتفال الكلية بمرور 60 عاماً على إنشائها.