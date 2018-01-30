صحة حائل تفعل تحسين تجربة المريض

علي العنزي(صدى):

دشنت صحة حائل في مستشفى الملك خالد بحائل المرحلة الأولى من برنامج (ردهة شفاء)، وهي ‏إحدى مبادرات المستشفى ضمن برنامج تحسين تجربة المريض داخل أقسام التنويم وذلك بافتتاح المرحلة الأولى أمام أقسام التنويم النسائية، فيما تعتزم تعميم هذه التجربة وهذا النموذج الناجح الذى وجد أصداء طيبة ومحفزة على باقي الأقسام.

ويُعد مستشفى الملك خالد بحائل المستشفى المرجعي الأول بالمنطقة (سعة 288) سرير وقد حظي خلال الفترة الماضية بعدد من الإضافات الايجابية على مستوى الخدمات الطبية والإدارية والإنشائية حيث يسعى القائمين لتقديم كل ما من شأنه دعم الخدمات الصحية بالمنطقة.