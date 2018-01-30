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بالأرقام.. ارتفاع أرباح ودائع البنوك نهاية ديسمبر الماضي

بالأرقام.. ارتفاع أرباح ودائع البنوك نهاية ديسمبر الماضي
عادل الحربي (صدى):

أوضحت النشرة الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، أن الأرباح المجمعة للبنوك العاملة في المملكة، شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 149% لتصل إلى 2.59 مليار ريال، خلال شهر ديسمبر 2017.

كما أشارت النشرة، إلى أن موجودات البنوك ارتفعت إلى 2305.8 مليار ريال، أي بنسبة 2%، بينما وصلت الودائع إلى 1619.1 مليار ريال، أي ارتفعت بنسبة 0.1%، في نهاية شهر ديسمبر، وذلك مقارنة بنفس الشهر من عام 2016.

وبيَّنت النشرة أن هناك انخفاضاَ في القروض المقدمة من البنوك والمصارف للقطاع الخاص، بنسبة 1%، لتصل إلى 1393.7 مليار ريال، وكذلك انخفاضاً في موجودات ” ساما ” إلى 1903.7 مليار ريال، في نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنوفمبر من نفس العام.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1173 ] نشر منذ 4 ساعات

اتمنية من ساما الزام البنوك بعمل مشاريع للدولة مثل مساكن خيرية وحدائق ونوافير وتشجير الشوارع الخ

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