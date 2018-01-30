وزير العمل: مضاعفة العقوبة على المنشآت التي تكرر المخالفة نفسها

عادل الحربي (صدى):

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص، إنه سيتم مضاعفة العقوبة على المنشآت التي تكرر المخالفة نفسها، وذلك بخصوص المخالفات الـ 67 التي صدرت مؤخرًا.

وكان وزير العمل أصدر 67 مخالفة، تستوجب غرامات تراوح بين ألف ریال حتى 25 ألفا، تضمنت فرض غرامة بقيمة 25 ألف ریال عند تقديم صاحب المنشأة معلومات أو بيانات غير صحيحة إلى وزارة العمل، ترتب عليها الحصول على خدمة أو تأشيرة عمل من الوزارة، وفقا لـ عكاظ.

وألزم الوزير، المنشآت بإزالة مخالفاتها خلال شهر من تاريخ توقيع العقوبة عليها، وفي حالة عدم إزالتها خلال شهر تعتبر تكرارا للمخالفة، يسمح بمضاعفة العقوبة عليها، على أن تفرض غرامة قيمتها 50 ألف ریال عند بيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها، و25 ألف ریال عقوبة 5 مخالفات.