‏” تعليم السويدي ” يقيم ورشة عمل بعنوان ” غياب الطلاب الأسباب والحلول “

الرياض(صدى):

‏رعى مدير مكتب التعليم بالسويدي أحمد العويس صباح أمس الأثنين ورشة عمل بعنوان ” غياب الطلاب الأسباب والآثار والحلول ” بحضور مساعد مدير المكتب للشؤون التعليمية سعيد الدوسري، ومشاركة عدد من قادة ووكلاء المدارس الحكومية والأهلية والمرشدين الطلابيين وعدد من الطلاب.

‏وتهدف الورشة للوقوف على أسباب ظاهرة الغياب لدى الطلاب أثناء العام الدراسي، وإيجاد الحلول العلمية التي تحد من هذه الظاهرة.

كما تطرقت الورشة إلى عدة محاور حول النظرة الواقعية لأسباب غياب الطلاب ودور كلاً من قيادة المدرسة والإرشاد الطلابي والمعلمين والبيئة المدرسية والنشاط المدرسي من خلال جعل البيئة المدرسية بيئة جاذبة للطلاب والتنوع في الأنشطة غير الصفية، كذلك تطرقت الورشة إلى دور الأسرة والمجتمع ووسائل الإعلام ومتابعة تطبيق نظام متابعة غياب الطلاب.

‏وفي نهاية البرنامج تم التقاط الصور التذكارية و تسليم المشاركين شهادات حضور اللقاء.