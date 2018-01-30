أطعمة تساعد على تحسين نبرة الصوت

نورة الشهري(صدى):

كشفت بعض الدراسات أن تناول أطعمة ومشروبات معينة يعمل على تحسين نبرة الصوت خاصة في فصل الشتاء.

ويأتي في أولوية المشروبات التي تحسن الصوت ” المياه ” فالإكثار من شرب المياه يحافظ على صحة الحلق والأحبال الصوتية ،لكن تجنب شرب المياه المثلجة لأنها لها أضرار صحية على الحنجرة.

كما يساعد تناول الخبز المحمص على عمل الفك لفترة طويلة أثناء المضغ مما يؤدى إلى الحفاظ على رطوبة الفم والصوت.

و الكانتالوب أيضًا يحس الصوت ،فهو يحتوي على 90٪ من الماء، مما يساعد على ترطيب الحلق، وأيضًا شرب كوب من نصف عصير التفاح ونصف ماء أو عصير التفاح الأخضر يساعد على تحسين الصوت.