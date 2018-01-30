 تونس تعتزم تتبع صفحات مواقع التواصل الخارجة عن القانون

تونس(صدى):

أعلن وزير الداخلية التونسي لطفى براهم، أمس الإثنين، أن الوزارة تعتزم تتبع كل الخارجين عن القانون.

جاء ذلك خلال جلسة استماع طارئة بمجلس نواب الشعب ،وأضاف الوزير التونسي أنه سيتم أيضا تتبع أصحاب صفحات شبكة التواصل الاجتماعي المشبوهة والمرصودين لدى أجهزة الوزارة.

وأوضح أن تلك الصفحات تمس هيبة المؤسسة الأمنية والقيادات بوزارة الداخلية ،وتهاجم رموز الدولة لإثارة الرأى العام ومغالطته قصدا للمساهمة في زرع الإرهاب وتعطيل سير أجهزة الأمن العام وبالتالي إرباك الدولة، على حد قوله.

تونس، الداخلية، مواقع التواصل