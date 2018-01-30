البرلمان الكندي يناقش تشريع جديد لمكافحة التحرش في مكان العمل

أوتاوا(صدى):

وسط مزاعم بسوء السلوك الجنسي الموجهة ضد بعض المشرعيين السياسيين، ناقش البرلمان الكندي تشريع جديد ،يشدد قواعد مكافحة التحرش في مكان العمل.

و سيطبق القانون المقترح في جميع أماكن العمل الاتحادية بما في ذلك الشركات الخاصة، الا أن التركيز مُسلط على بيئة العمل السياسي في العاصمة اوتاوا.

كان رئيس الوزراء جاستن ترودو، أعلن الأسبوع الماضي أن الوزير في الحكومة الاتحادية كنت ههر ،استقال في إطار التحقيق في ادعاءات بأنه أدلى بتعليقات غير ملائمة لسيدات.

واستقال رئيس الحزب التقدمي المحافظ في أونتاريو ريك ديكسترا يوم الأحد بعدما نشرت مجلة قصة خبرية تحتوي على ادعاءات بأنه اعتدى جنسيا على موظفة صغيرة في مجال السياسة عندما كان عضوا اتحاديا في البرلمان.