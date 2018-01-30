أضرار سكر ” الدايت ” قد تصل للإصابة بالسرطان

متابعات(صدى):

يستخدم الكثيرون سكر الدايت آملين أن يساعدهم على إنقاص الوزن في أسرع وقت، ولكن الأطباء أكدوا أنه قد يسبب أضرارا خطيرة على الصحة وقد يحقق نتائج عكسية في الرجيم.

وعدد الأطباء أضرار سكر الدايت ، ومنها :

-يعمل على خفض نسبة البكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء بنسبة 50%.

-يحتوي على مادة الاسبرتام التي تعمل على تغيير طبيعة الحمض النووي في الخلية، وبالتالي يؤثرعلى وظائف الجسم ويزيد من احتمالية الاصابة بسرطان الدم.

– يحد من امتصاص الأدوية العلاجية مثل الأدوية الخاصة بعلاج مرض السرطان ، والسبب في ذلك يعود إلى مادة “السكرالوز “المكونة لمعظم أنواع السكر منخفض الحرارة.

-عند استخدام سكر الدايت فى صنع المعجنات والحلويات يؤدى ذلك إلى انتشار السموم فى الجسم بسبب تعرضه للحرارة العالية.

-اثبتت الدراسات أن سكر الدايت يسبب الإصابة بمرض السكر من الدرجة الثانية وكذلك أمراض القلب والسمنة.