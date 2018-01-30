انخفاض أرباح ” أسمنت حائل” إلى 15.5 مليون ريال بنهاية 2017

علي العنزي(صدى):

شهدت أرباح شركة “أسمنت حائل”، انخفاضا وصل إلى 15.5 مليون ريال بنهاية عام 2017 بنسبة قدرها 84 %، مقارنة بارباح 99.7 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016.

وأكدت الشركة أن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض إجمالي المبيعات بالمقارنة مع العام الماضي بسبب ضعف الطلب وقوة المنافسة وانخفاض الأسعار.

وقالت الشركة إن إجمالي حقوق المساهمين بنهاية الفترة الحالية قد بلغ 1028 مليون ريال.