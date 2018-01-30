” النقل” تكشف موقفها من السماح للمرأة بقيادة القطارات

عادل الحربي (صدى):

أكد رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، أن الوقت غير مناسب لقيادة المرأة للقطارات، خصوصاً بين المدن.

ولفت إلى عدم وجود مانع من ناحية المبدأ، غير أنه لا توجد حاجة ملحّة في الوقت الراهن لقيادتها القطار، وفقا لعكاظ.

وأوضح أن هناك فرصاً وظيفية للنساء في محطات القطار، شاملة الخدمات المقدمة في المحطات والصيانة، مبيناً أن تنظيمات الهيئة لا تمنع عملها، ولكن الفرص لابد أن تكون مناسبة.