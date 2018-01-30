” النقل” تكشف موقفها من السماح للمرأة بقيادة القطارات
أكد رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، أن الوقت غير مناسب لقيادة المرأة للقطارات، خصوصاً بين المدن.
ولفت إلى عدم وجود مانع من ناحية المبدأ، غير أنه لا توجد حاجة ملحّة في الوقت الراهن لقيادتها القطار، وفقا لعكاظ.
وأوضح أن هناك فرصاً وظيفية للنساء في محطات القطار، شاملة الخدمات المقدمة في المحطات والصيانة، مبيناً أن تنظيمات الهيئة لا تمنع عملها، ولكن الفرص لابد أن تكون مناسبة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26298 ] نشر منذ 1 ساعة
خلوهن يسوقون
بعدين الحريم أغلبهن جلد
مدري كيف بتسوي يوم تجي تعبي تانكي السيارة بنزين
ويقولها ميه ولا مية وخمسين
أتوقع بترجع تدور أوبر وبس🤗🤗🤗
الشاعر[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 36 دقيقة
يارجل الحين انتم وضفوا الشباب الصايعين
بالشوارع والله كرهتونا بالحريم تبون تطلعونه
باي وسيلة صدقني المرأة الشريفة العفيفة
لاترضى ولن ترضى بتلك التفاهات