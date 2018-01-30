تاجر يطلب مهلة عامين لإعادة جدولة ديون قدرها 150 مليون ريال
طلب تاجر مساهمات مختصة في تجارة المواشي، أن يتم منحه مهلة جديدة لمدة عامين، وفق اقتراحات قدمها؛ لإعادة جدولة حقوق نحو 300 مساهم، تصل قيمتها إلى 150 مليون ريال.
وتعود فصول القضية إلى نحو 10 سنوات، حينما شكا مساهمون من خسارة نحو 300 مليون ريال في شركة مختصة بتجارة المواشي يديرها تاجر، متهمين إياه بالنصب والاحتيال، فأدانته المحكمة وقضت بحبسه.
وبعد مضيه 8 سنوات في السجن، قررت المحكمة إطلاق سراحه، ومنحه 6 أشهر تنتهي خلال أسابيع؛ لتسوية حقوق المساهمين، مشترطة عليه تقديم كفالة مشددة، مع تعهده بإنهاء الحقوق الخاصة للمساهمين، مقررة إدراجه على قائمة المنع من السفر لمدة عامين، على أن يتعهد بالمثول لاحقاً لدى أي محكمة.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6214 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26298 ] نشر منذ 1 ساعة
شوفوا ياشباب
نصيحة لوجه الله تعالى
حاول قد ماتقدر
أنك ماتدخل في تجارة وبيع وشرى
مع شي ياكل ويشرب
خصوصآ الأغنام
غير عيادات البيطري والأدوية
باالنسبة للخبر
فأعتقد أنه لابد يعطونه مهله
لأن ماعندك خيار ثاني
لكن مايطلع الا بضمانات وكفالة حضورية وغرامية
مع منعه من السفر.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26298 ] نشر منذ 1 ساعة
الي صبروا العشر سنوات
يصبرون هاالسنتين🤔
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3488 ] نشر منذ 34 دقيقة
دام تم حضر خدماتك فقل ع
نفسك والدنيا السلام
والعقد شريعة المتعاقدين