 دفاع مدني تبوك ينفذ فرضية لمواجهة السيول الجارفة

محمود البلوي(صدى):

تشرع مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، اليوم الثلاثاء، في تنفيذ الخطة العامة للتمرين الفرضي “حالة مطرية وسيول جارفة”، والذي اعتمده أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز.

وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بتبوك النقيب عبدالعزيز بن فرحان الشمري، إن الخطة أخذت في اعتبارها 13 مهمة لتنفيذ العمليات، حيث وضع الدفاع المدني خطة هذه الفرضية؛ للتأكد من جاهزيته لمجابهة أي حالات طوارئ.

وشدد على أهمية الخطة في الاستعداد المبكر لمواجهة المخاطر الناجمة عن هطول الأمطار وجريان السيول، وإيمانًا بأهمية إشراك كل الجهات المعنية “أعضاء اللجنة الرئيسية للدفاع المدني” للوقوف على الاستعدادات وتحديد الواجبات والمسؤوليات وتبني أسلوب التعامل الأفضل مع الأحداث بناء على توقعات أسوأ الاحتمالات.