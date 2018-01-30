الأحد..أول لقاء فلسطيني إسرائيلي بعد قرار ترامب بشأن القدس

القدس المحتلة(صدى):

في لقاء أول بين مسؤلين من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ، بعد قرار ترامب بشأن أعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، يبحث رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، الأحد المقبل،عدد من الملفات السياسية والاقتصادية بين الجانبين.

و تم ترتيب اللقاء عقب اجتماع مبعوث الرئيس الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، يوم الأحد المنصرم، بحضور منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

كان أخر لقاء عقده رامي الحمد الله، مع كحلون في أكتوبر الماضي، بمكتب رئاسة الوزراء الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية.