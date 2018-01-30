شبكة ” إيجار ” : غرامة مالية عن كل يوم تأخير في السداد

عادل الحربي (صدى):

قالت شبكة إيجار، إن عقد الإيجار الموحد يتيح فرض غرامة مالية عن كل يوم تأخير في سداد الإيجار.

وأضافت ، أن المرحلة الأولى من خدمة عقد الإيجار الموحد شملت عددًا من المدن، مشيرة إلى قصر مهنة الوساطة العقارية على السعوديين، وتوثيق العقود مجانًا حتى الآن.

وبينت الشبكة أن عقد الإيجار الموحد يحمل صفة السند التنفيذي، ويمكن التوجه به إلى قاضي محكمة التنفيذ؛ لتطبيق أحكامه عليه بعد التأكد من صحة الادعاء.

ولفتت، إلى أن القضاء التنفيذي يعمل وفق آليات محددة بالتعاون مع مؤسسة النقد؛ لضمان تجنيب المبالغ واجبة السداد على العميل من حساباته البنكية لصالح المستحق، في غضون أيام قليلة.