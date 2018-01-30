أسباب و أعراض الإصابة بنزيف المخ

متابعات(صدى):

أكد الأطباء أن نزيف المخ يحدث نتيجة لعدة أسباب، من ضمنها ارتفاع سيولة الدم سواء نتيجة تناول أدوية لأمراض القلب والمخ بجرعات غير مضبوطة، أو نتيجة ارتفاع ضغط الدم أيضا.

ومن أعراض نزيف المخ : الدخول في غيبوبة ،وصداع حاد ،والغثيان والقىء وغيرها من الأعراض.

و من المضاعفات الصحية للمرض: فقدان السمع والقدرة على الكلام وتلف المخ بدرجات متفاوتة، ويستلزم علاجه تناول أدوية أو إجراء عملية جراحية حسب حجم النزيف.