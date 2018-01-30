 ابتعاث 130 مواطنة لإعداد مدربات تقنيات

علي العنزي(صدى):

كشف مدير برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي لإعداد المدربين التقنيين في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس بندر السعدون ابتعاث 130 فتاة سعودية منذ بدء هذا البرنامج، لافتا إلى أنه تم تخريج 110 منهن، فيما لا تزال 20 مبتعثة على رأس البعثة.

وقال إن عدد المبتعثين في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي لإعداد المدربين التقنيين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بلغ ما يقارب 1800 مبتعث ومبتعثة في 11 دولة حول العالم، وما زال نحو 150 مبتعثا ومبتعثة يواصلون دراساتهم وتدريباتهم في دول الابتعاث.