صورة المتهم بتقطيع جثة فتاة أردنية ووضعها بحقيبتين

واشنطن(صدى):

قام أمريكي يدعى جيريمي ويبلغ من العمر 35 عاما بقتل وتقطيع جثة فتاة أردنية ،الخميس الماضي، تدعى سارة ووزعها داخل حقيبتين.

ونشرت وسائل إعلام صورة أولية للمتهم، الذي تم اعتقاله وهو يحاول قطع شريانه للانتحار في ضاحية تقيم فيها القتيلة وابنها بمنزل عائلتها.

كانت شرطة بورتلاند عثرت على جثة الفتاة ،مقطوعة الرأس والأعضاء مكوّمة في حقيبتين داخل صندوق سيارة BMW سوداء، مركونة وسط بورتلاند، كبرى مدن ولاية ” أوريغون ” الأميركية ، مكان إقامة القتيلة.