أطباء: لا يوجد ما يسمى بـ ” برد المعدة “

متابعات(صدى):

كثيرًا ما يردد البعض عند الشعور بآلام بالمعدة، أنه مصاب بـ ” برد في المعدة ” ، لكن أكد الأطباء أنه لا يوجد مرض في الطب يطلق عليه اسم ” برد المعدة “.

وأوضح الأطباء أنه مجرد مصطلح منتشر في الثقافة الشعبية، لكن في حقيقة الأمر أن مايشعر به المريض ماهو إلا آلام بالمعدة متعددة الأسباب، من الممكن أن تكون بسبب التسمم الغذائي، أو حساسية اللاكتوز، أو انسداد الأمعاء، آلام فم المعدة، وغيرها من الأسباب التى تسبب آلام بالمعدة مع ظهور بعض الأعراض الأخرى.

لذا ينصح الأطباء بضرورة التوجه إلى المختصون عند الشعور بآلام بالمعدة ،وإجراء الفحوصات الطبية لمعرفة السبب والعلاج.