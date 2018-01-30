تفاصيل اتفاقية التعاون الأكاديمي بين جامعتي نجران والإمام

عادل الحربي (صدى):

مثل مدير جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي والدكتور سليمان عبدالله أبا الخيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، خلال توقيع اتفاقية تعاون للتطوير الأكاديمي وتبادل الخبرات مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وتأتي هذه الاتفاقية حرصًا من الجامعتَين على تعميق علاقات التعاون العلمي والثقافي، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة للجامعتَين في المجالات العلمية والثقافية، وتقديم البحوث والاستشارات والتدريب.

وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من الخبرات الاستشارية في المجالات الأكاديمية والإدارية والقانونية والتقنية، وكذلك تقديم الدراسات والبحوث المعتمدة والمطبوعات والتقارير في مجال التخصصات العلمية، إلى جانب تطوير الخطط الدراسية، وإقامة الندوات العلمية والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة في التطوير الأكاديمي والإداري، إضافة إلى إتاحة الفرصة للطلاب للزيارات التبادلية المعرفية.