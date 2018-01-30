 دودة الأذن الموسيقية السبب وراء ترديد أغنية معينة لفترة طويلة

متابعات(صدى):

كثيرا ماتقوم بترديد أغنية معينة في ذهنك، بطريقة لا إرادية دون توقف أو التفكير في الأغنية، ويطلق عليه الأطباء ” دودة الأذن الموسيقية “.

وأحيانا يطلق على هذه الحالة أيضا مصطلح ” الديدان الدماغية ” ، فى إشارة إلى أي أغنية تخترق دماغ الشخص ووعيه فقط للبقاء عالقا على تكرارها.

وتسمى أيضا متلازمة أغنية عالقة، تشير إلى مجموعة من الأعراض التى تحدث معاً فى تشخيص طبى معقد، وهذه الحالة، فإنه يشير إلى وجود أغنية عالقة فى رأسك، لا تستطيع التخلص منها.

وتوصل الباحثون إلى أن أسباب ديدان الأذن الموسيقية، هى ارتباط أغنية بالذكريات والحالة النفسية التى يمر بها الإنسان، ووضعوا مجموعة من الاقتراحات للتخلص من دودة الأذن الموسيقية.

وينصح للتخلص من دودة الأذن الموسيقية مضغ العلكة للإلهاء والتخلص من تكرار ترديد الأغنية بالعقل، أو أن تغلق أذنيك، لتجنب سماع الموسيقى أو اللحن والأغنية التي تتردد فى أذنك خاصة قبل الذهاب إلى النوم، إذا كان تكرر سماع الموسيقى أثناء النوم.